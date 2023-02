En medio de una semana cargada de tensiones dentro de la casa de Gran Hermano, la placa de nominación quedó definida. Sin embargo, no todos los participantes se mostraron conformes, especialmente Romina, que cuestionó que Marcos haya sido votado.

El miércoles, la placa de nominación en Gran Hermano quedó conformada por cinco jugadores: Ariel, Nacho, Walter “Alfa”, Marcos y Julieta. Al quedar definida, Romina no pudo ocultar su indignación y quiso saber quién había votado al salteño.

“¿Quién lo votó al Primo? ¿Nacho?”, le preguntó Romina a Julieta y Daniela en una de las habitaciones de Gran Hermano. La joven oriunda de La Reja, Moreno, confirmó sus sospechas: “Nacho votó ahora”.

Ahora bien, lo cierto es que Nacho nominó no solo a Marcos, sino también a Julieta.

“Por una cuestión de estrategia, intuyo que puede llegar a estar en placa -dijo el exfutbolitsta haciendo referencia al salteño- y además es porque Camila es líder y que él lo fue dos semanas consecutivas”. En cuanto al voto a la otra competidora explicó: “Le doy un voto por más que me duela. Es una cuestión de juego y se va achicando todo. Creo que si ella entra en la placa, puedo llegar a zafar yo. No me queda otra opción”.

Alfa también nominó a Marcos. “Porque no sé a quien votar y creo que él no va a quedar nominado”, arrancó diciendo el sexagenario en el confesionario, y argumentó: “En realidad, no quiero nominar a nadie y creo que en el grupo el que no va a tener votos es Marcos. Por eso, lo voto a él”.

Fuerte cruce entre Alfa y Marcos en Gran Hermano

Alfa y Marcos protagonizaron un picante ida y vuelta esta semana. El más veterano de la casa intentó pinchar al estudiante de abogacía, pero este logró salir airoso de la discusión.

Todo comenzó a raíz de una conversación sobre un juego de destrezas en donde Marcos aseguró aplicar una estrategia. “Las chicas, que eran más livianas, iban atrás porque sabían llevar mejor la bocha que yo, que no soy tan bueno para esas cosas”, comentó el joven.

Alfa interrumpió: “Ah, es el juego. A vos te dejaron estrategias. ¿Sabés quién le dejo la estrategia del juego? Agustín. Lo dijo bien clarito: ‘yo usé la estrategia’”. Fue entonces cuando Marcos retrucó con astucia: “Yo solo voy a decir una cosa. El que más sucio está, más quiere ensuciar a los demás”.