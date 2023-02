Luego de permanecer en silencio por su dramática separación con Isabel Preysler, Mario Vargas Llosa habló y se sinceró con toda la situación que vivió en estos últimos días.

El escritor y ganador de un nobel admitió que no se arrepiente de nada, al principio Mario Vargas Llosa se mostró muy insistente al no querer decir nada relacionado con Isabel, ya él no es de hablar mal y menos de una mujer, pero dejó un para de afirmaciones que involucran la socialité.



Mario Vargas dijo que en este momento lo que le interesa es que las noticias vayan disminuyendo para poder estar un poco tranquilo, ya que se encontraba con periodistas en la puerta de su casa desde las 7 de la mañana, hasta el momento no había hecho ninguna declaración sobre Isabel Preysler, no quería armar y fomentar más polémicas.

El escritor adelantó que no tiene pensando en escribir algún tipo de relato de todo lo que ha vivido, “No se puede convertir en una novela, absolutamente no”, dijo Vargas llosa en una entrevista con el escritor y periodista Manuel Jobois.

Lo que realmente quiere Mario Vargas Llosa es volver a su amada casa estar en paz con su libros, tener la visitas de sus hijos, no mencionó nada acerca de una posible reconciliación con Patricia Llosa, su ex mujer, aunque sus hijos hacen lo posible para que ese matrimonio vuela a funcionar una vez más, informa Voces Críticas.