Antes de la gala de nominaciones de este miércoles, Nacho estaba con La Tora en la cocina y, mientras cambiaban el bidón de agua, el participante le contó a su compañera que había podido hablar con el psicólogo de Gran Hermano y le reveló un detalle fundamental.

Con la presencia de Alfa que acechaba en la cocina para escuchar lo que el joven explayaba, Nacho empezó contando: “Me dijo que si por ejemplo me quería mudar no va a poder ser ahora porque no se nada cómo va a ser porque son cosas que me voy a enterar cuando salga”. Sin embargo, también le detalló que su paso por el reality era exitoso, lo que provocó que los fanáticos del certamen se manifestaran en las redes sociales.

“Le dio a entender que tiene apoyo y que los números le dan para hacer lo que quiera”; “El acomodo es total”; “Así cualquiera. Quiero el titulo del supuesto psicólogo”; “Le dio a entender que tiene mucho apoyo”: fueron algunos de los comentarios de los usuarios que se expresaron en Twitter.

Alfa “apoyó” a Nacho, se pudrió todo y hay riesgo de “expulsión” en Gran Hermano

Como suele suceder, Gran Hermano le propone a los participantes diferentes juegos en equipos para que pasen el rato, pero una vez más, Alfa estuvo en el centro de la escena con un curioso gesto hacia Nacho que provocó las risas de todos.

En un juego en el que debían ponerse en grupos de 4 y colocar una pelota entre medio de los participantes para luego caminar y cumplir una serie de pruebas físicas, Walter se ubicó al final de la fila, justo detrás de Nacho y antes de darle inicio a la competencia, se acercó por demás, dando la sensación de que lo “apoyaba”.

Enseguida su compañero comenzó a decirle que deje de hacer eso y Camila, que auspiciaba como veedora de ambos equipos para que nadie haga trampa, retó a Walter y lo siguió de cerca durante todo el juego: “Pará Alfa, dale”, dijo Nacho, amenazando con expulsarlo del juego. “No, dale Alfa. Tranca ahí, te estoy mirando”, exclamó la rubia.