El príncipe Guillermo se ha convertido en el principal opositor del príncipe Harry después de que saliera a la luz su libro “Spare”, donde hace revelaciones que a su entender lo alejan más y más de la familia real. Su asistencia en Mayo a la coronación ha sido duramente criticada por el heredero a la corona, al punto de dejar la decisión en manos de su padre Carlos.

De nada ha valido el esfuerzo que el rey ha invertido en la reconciliación de sus dos hijos y no se vislumbra una solución cercana. Guillermo se niega rotundamente a que Harry esté presente el 6 de mayo en la coronación de su padre como Rey de Inglaterra pero, asegura, que acatará lo que dictamine el monarca.

Un amigo cercano a Guillermo confirmó a The Daily Beast que el príncipe de Gales “por supuesto” asumirá la presencia del Duque de Sussex cuando su padre sea coronado. Pero también agregó que “la relación ahora es inexistente” entre los dos. “No han hablado desde que salió el libro, y Guillermo no tiene intención de contestar el teléfono en el corto plazo”. “Si fuese la coronación de Guillermo, Harry no estaría en la lista”.

“No es ningún secreto que, personalmente, preferiría que Harry no estuviera allí después de todo lo que a dicho y hecho”, aseguró la fuente. La relación del príncipe de Gales y el rey Carlos III se ha convertido en muy cercana y su papel dentro de la familia real le ha exigido mostrarse discreto ante las controversias que ha ocasionado su hermano.

Ante las revelaciones que se han hecho en el libro “Spare” la política del Palacio de Buckinham es la de guardar silencio. Es por ello que el esposo de Kate Middleton ha sido cuidadoso de no generar un conflicto público con su hermano. Todo el planeta esta a la espera de esta reunión entre el príncipe Harry y su familia, donde el heredero a la corona Británica se ha convertido en el

malo de la película.

Para la princesa Diana hubiese sido muy triste esta situación entre sus dos hijos pero el tiempo siempre lleva las piezas a su lugar. Lo que si es seguro es que los dos hombres son determinados y no tienen miedo a expresar su opinión, lo cual ya lo demostró Harry en su libro y Guillermo en su negativa de ver a su hermano en la coronación de su padre.