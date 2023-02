La discusión entre Alfa y Romina se llevó todas las miradas lueog de que se levanten la voz ante toda la casa de Gran Hermano. En dicha cuestión, el hombre de 61 años le había mencionado que su estrategia mostrando la foto de sus hijas le jugaba en contra y este jueves al parecer le hizo caso.

“Te estás yendo al carajo. Estás diciendo que me hago la vícitma apareciendo con la fotito de mis hijas. No me hables más vos”, inició Romina, que explotó contra Walter: “No me meto con tu hija ni con tu nieta y jamás te nominé. Tengo 3 hijas y vos no sabés por qué estoy acá”. “Te dije lo gritaron. Te molesta, no es mi culpa”, le había expresado la exdiputada.

Mientras que la contestación del integrante de Gran Hermano le respondió: “No te dije para que te calientes. Te juega en contra porque van a decir que si querés ver a tus hijas que salgas. No seas ridícula y no digas más que extrañas”. Luego, añadió: “Estás muy mal. Qué te molesata lo que digo. Te metés en todo, en lo que comemos y compramos. Todo es discusión para vos”.

Romina dejó la foto de sus hijas para la gala de salvación de Gran Hermano tras las duras críticas de Alfa

Luego, Romi concluyó: “¿Qué tenés conmigo? Andate a tu cuarto y dejame tranquila. No quiero saber más nada con una persona como vos”. Por lo que el “matrimonio”, como es llamado por los panelistas de Gran Hermano, volvió a dividir sus caminos.

Romina no tenía la foto de sus hijas en Gran Hermano

Luego del fuerte cruce entre ambos, la tensión ivadió al reality en el que se encontraron varias opiniones distintas y provocó el llanto de la jugadora. Ella misma pensó que Walter lo hace a propósito en base a una táctica en el certamen. Por otro lado, se la vio durante el programa de este jueves sin la foto de las hijas, como lo hace habitualmente.