La casa de Gran Hermano está en uno de sus momentos más tensos y cualquier cosa se convierte en una tremenda pelea que termina con gente a los gritos, esto fue lo que sucedió entre Romina y Alfa, el “matrimonio” de la casa más famosa de la pantalla chica.

La discusión comenzó cuando Alfa le dijo que estar siempre con la foto de sus hijas y llorando la podía perjudicar con el público y esto desató la furia de la exdiputada que en varias ocasiones le pidió que no se meta con sus hijas ni con su ex marido.

“Te estás yendo al carajo. Estás diciendo que me hago la vícitma apareciendo con la fotito de mis hijas. No me hables más vos”, inició Romina, que explotó contra Walter: “No me meto con tu hija ni con tu nieta y jamás te nominé. Tengo 3 hijas y vos no sabés por qué estoy acá”. “Te dije lo gritaron. Te molesta, no es mi culpa”, respondió Alfa.

Esto trajo sus repercusiones luego y toda la angustia la golpeó a Romi que no pudo contener las lágrimas y tuvo que ser contenida por las chicas de la casa. “No puedo más, no puedo más”, le dijo la mujer a Julieta y Daniela que hicieron todo lo posible para calmarla diciéndole que el participante más grande de la casa estaba equivocado con sus dichos.

“Te juro que nunca me haría la víctima con mis hijas, si yo hubiese querido hacerme la víctima hubiese contado un montón de cosas. Mirá cómo se lo tenía todo guardado. Me dijo todo esto ahora Juli, no lo puedo creer” y su amiga le respondió: “Yo creo que esto no tiene vuelta atrás. No lo quiero ver, no quiero saludarlo, no quiero que me hable nada”, dijo tragándose las lágrimas y con la voz entrecortada.

Tan grave fue la situación que todos se alejaron de Alfa y decidieron acercarse a Romina para darle su apoyo y su cariño. Esto la dejó tan afectada que durante la gala de salvación del día jueves estuvo sin la foto de sus hijas y con cara de pocos amigos.