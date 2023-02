Una de las actrices más reconocidas a nivel internacional es Salma Hayek, quien se ha destacado por diversos roles protagónicos en películas como Frida, Son como niños, La balada del pistolero y From Dusk Till Dawn.

La mexicana siempre se ha destacado por llamar la atención con sus apariciones tanto en films como en eventos de caracter público, donde ha dejado en claro que es un mujer de temperamento fuerte y que marca presencia en cualquier sitio.

Más allá de los ciclos antes mencionados, la actríz también se ha destacado en la película Magic Mike´s Last Dance, en la que tiene un rol protagónico junto a Channing Tatum, uno de los strippers más reconocidos del mundo.

Con relación a ese rodaje, la cantante habló en el programa de Jimmy Kimmel Live y resaltó un momento incómodo que le tocó vivir, aunque afortunadamente pudo sobrellevar la situación de la mejor manera posible con su compañero.

“Esta parte que no está donde estoy boca abajo y mis piernas tenían que estar en alguna parte. Pero boca abajo, uno pierde el sentido de la orientación, y no hice lo que se suponía que debía hacer, así que fui con la cabeza hacia abajom casi golpeándome la cabeza”, expresó Salma Hayek en un fragmento de la nota.

Además, con referencia a dicho momento, agregó: “todos entraron y me alejaron de él (Channing) y él dijo: ´¿qué te pasa?´ Le dije ´¿Qué me pasa? ¡Casi me matas!”. Más allá de eso, la pareja logró consolidarse muy bien y el próximo 10 de febrero disfrutará del estreno del film en los cines.