Sofía Jujuy Jiménez no deja de estar en el centro de atención. Esta semana fue noticia por haber realizado la campaña “Normalicemos Lo Normal” para generar conciencia sobre la menstruación femenina.

En las últimas horas, Sofía “Jujuy” Jiménez protagonizó un tenso momento en televisión cuando Ángel de Brito le hizo una picante consulta sobre el actual estado sentimental de Juan Martín Del Potro.

En este sentido, kuego de un móvil en LAM, trascendieron sus dichos sobre su expareja, Juan Martín del Potro de quien no habló en los mejores términos. En este sentido, la modelo negó una “segunda vuelta” con el extenista, luego de que una supuesta ex del deportista dijera que la engañó con muchas mujeres, entre ellas una Sofía.

Durante LAM, Ángel de Brito comentó a la morocha: “Tu ex Del Potro fue incinerado por su última novia. Enumeró muchas infidelidades. Dijo una Sofía, una Laura. no sé. Metió muchos nombres en la bolsa. ¿Vos alguna vez volviste con él? ¿Está hablando de vos o será otra Sofía?”.

Por su parte, Sofía Jujuy Jiménez respondió: “Lo vi, porque vi mi nombre. Convengamos que hay muchísimas Sofía. No tiene por qué estar hablando de mí. Es un tema muy del pasado. Yo disfruto muchísimo de mi presente. No quiero gasta energía ni tiempo”.

En un momento Ángel de Brito le recordó su relación con Juan Martín del Potro y le preguntó si habían vuelto a verse tras su separación hace casi tres años.

Con respecto este punto, aclaró que no tiene noticias de su expareja y que no habla con él hace un montón. De hecho, en un momento se mostró un poco molesta con las preguntas del conductor sobre su pasado amoroso y, de forma sútil, amenazó con abandonar el móvil.

“Bueno, si vamos a hablar de esto, me levanto y me voy. ¿Qué es esto? Me levanto y chau. Abandono el móvil”. Y cerró de forma contundente: “Ni me acuerdo qué pasó en esa historia… Otra mancha en mi pasado”, cerró.