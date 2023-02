La boda de una hija es un momento sumamente especial, es por esto que Isabel Preysler se está encargando de cada detalle del matrimonio de su hija que, en un principio iba a ser celebrado en junio, pero se rumorea que será pospuesta hasta el 8 de julio de este año. Uno de los más importantes aspectos para Isabel, es su look y el cambio de fecha le genera bastante preocupación.

No robarle el protagonismo a su hija es en lo que más está concentrada la socialité hispanofilipina, pero a la vez, sabe que su look será revisado al detalle por todos los invitados y, por supuesto, por sus seguidores que no dudarán de comentar y dar sus opiniones a lo largo de todo el evento familiar.

La boda se realiza para celebrar la unión entre Tamara Falcó de 41 años e Íñigo Onieva de 33 años. Una relación que desde sus inicios ha generado polémica debido a diversos rumores de infidelidad y rompimientos constantes. Por este motivo, sus fanáticos se sorprendieron con el anuncio del matrimonio ya que la pareja se encontraba separada desde hace algunos meses atrás, como ya había sucedido previamente en varias ocasiones.

Isabel, quien forma parte activa de las decisiones y movimientos de la fiesta a celebrarse, hace especial hincapié que, debido a la modificación de la fecha, que tuvo que hacerse ya que la iglesia donde la pareja desea casarse no se encuentra más disponible, también se ve afectado su vestido o conjunto previsto para el evento.

Más allá del cuidado que la socialité le tiene al protagonismo y luz de su hija el día del matrimonio, también se encuentra realmente preocupada por el look que llevará la madre de Íñigo. Es de suma importancia para ambas madres resaltar de manera correcta sin opacar a la otra, por esto se cree que hay debates internos de cómo será la logística en cuanto a vestimenta.

Para Isabel la prioridad es la perfección en cada paso de la boda, que todo salga como su hija siempre lo deseó y se concentra en ser parte y ayudar en el proceso. Dice estar disfrutando enormemente compartir con su hija tan especial momento y cada miembro de la familia espera con ansias la gran fiesta.