A lo largo de trayectoria, Hernán Drago siempre se mostró muy cauteloso con su vida privada. Sin embargo, quedó envuelto en una gravísima acusación.

Años atrás, el modelo argentino promocionó una reconocida plataforma para invertir en criptomonedas, pero todo terminó siendo una verdadera estafa.

Ahora, las personas que se vieron afectadas en la estafa, avanzaron en la Justicia y podrían avanzar directamente contra Drago, quien quedó envuelto en una gran polémica.

“Contrataron a Drago como figura pública para atraer a la gente. Hoy hay 77 damnificados”, comenzó diciendo el abogado Juan Pablo Chiesa en “A la Tarde”, el programa que conduce Karina Mazzocco.

“Estoy seguro que Drago no sabía del delito pero prestó su nombre, su popularidad para invitar a la gente en poner su dinero en esta empresa”, afirmó el representante legal.

Después la conductora de televisión reveló que se comunicó con el modelo argentino, quien se defendió de las acusaciones y aclaró las dudas.

“Me dice que hace casi dos años lo contrató esta empresa, aceptó promocionar un sistema de inversión en criptomoneda y luego se enteró por redes sociales que habían personas que estaban denunciando por haber sido estafadas”, comentó Karina.

La fuertísima confesión de Hernán Drago

En una reciente entrevista con “Es por Ahí”, Hernán Drago reveló que a lo largo de su carrera como modelo recibió dos propuestas sexuales.

“Yo tenía 17 o 18 años y había hecho uno de mis primeros castings internacionales desde la Argentina. A los pocos días me llamó este booker, hombre y me dijo que yo había sido elegido. Para mí era un gran logro, laboral y económico. Yo no conocía Nueva York”, aseguró el galán.

Luego, Drago siguió con su relato: “Pero el tipo me dijo. ‘Sí, vos quedaste elegido. Pero esto no es así. Si vos querés hacer este trabajo te tenés que acostar conmigo”.