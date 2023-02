El regreso de Gran Hermano fue muy esperado por los fanáticos del reality y los usuarios de las redes sociales, donde se suelen crear acalorados debates acerca de las diferentes situaciones que se dan en el día a día de la casa más famosa del país. En esta oportunidad, Agustín y Thiago protagonizaron un furioso cruce tras su eliminación.

“¿Qué viste de Agustín con su speech de león y todo?”, preguntó Robertito Funes Ugarte. “Nada, ¿Qué querés que te diga?”, respondió Thiago, entre risas y esquivando la pregunta. Sin embargo, Juriu disparó: “A Thiago no le gustaba mucho el juego”.

“Dentro de lo que pudiste ver y lo que acabas de recordar con esta imagen. Cuando lo ves a Agustín, ¿qué se te viene a la cabeza?”, insistió el conductor. “Nada, es un boludo”, lanzó filoso el joven de González Catán, provocando la molestia del mencionado.

“No me parece que me faltes el respeto así”, retrucó Guardis. Ante esta respuesta, Thiago volvió a retrucar: “Me está pidiendo que le diga”. Sin embargo, Agustín no abandonó su molestia y agregó: “Yo no te falté el respeto a vos. Todo bien no”.

“Calmate un poco conmigo. Hasta acá llegué, tengo mi paciencia”, aclaró Guardis. “Yo te puedo decir un montón de cosas, que te pueden llegar a doler y no soy como vos”, agregó. No conforme, continuó ubicando al exparticipante: “La falta de respeto guárdatela”.

“Opina sobre lo que pensas respecto si te gustó o no (el juego), pero no faltarme el respeto”, siguió. En este sentido, el joven conocido como “Frodo” no dejó de hacer especial hincapié en el insulto de Thiago. “Me pidió que diga lo que pienso y se lo dije”, se defendió Medina.

“El osito se puso en tu cama y te fuiste”, explotó Agustín. En este caso, Guardis se refirió al peluche que llevó tras el repechaje, el cual acomodaba sobre la cama del participante que deseaba que sus fans voten.