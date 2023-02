Definitivamente Gran Hermano es uno de los programas más vistos y elegidos por muchos, desde que comenzó cada vez nuevas cosas van saliendo a la luz sobre los diversos personajes que conforman la casa y distintos personajes queridos terminan abandonando el reality.

Lo cierto es que este domingo se conocerá al próximo participante que dejará la casa, los nominados son, Ariel, Marcos, Nacho y Julieta. Camila fue quien ganó la prueba semanal por lo que decidió salvar a Alfa de quedar a placa.

El sábado por la tarde se vivió un momento de tensión en la casa, cuando Julieta, Daniela y Camila tomaban sol en el jardín. De un momento a otro, vieron un objeto extraño en el cielo y detectaron que se trataba de un drone.

Automáticamente, se levantaron a los gritos y Gran Hermano decidió cortar la transmisión.

Julieta se fue de boca en Gran Hermano y su mamá tuvo que salir a aclarar de urgencia sus dichos: “Yo me hago cargo”.

Aquellos que siguen el reality sabrán que Julieta es una de los personajes más queridos desde que arrancó el programa. Sin embargo, varios de sus dichos no han pasado desapercibidos y la han condenado en varias ocasiones.

Todo ocurrió en plena charla con Daniela y Nacho en el jardín, cuando Poggio preguntó en voz alta: “¿Se habrá muerto la otra?”, refiriéndose a su perra:

“Mía, pero igual está súper vieja”. Para sumar un condimento más, Nacho recordó que “igual no la quiere”. Allí rápidamente, Daniela intervino diciendo que sí que la quería. A lo que Julieta sin filtro expresó:

“No la quiero, no puedo mentir, es rara, es así, no le podés hacer upa, se pone toda así dura, te lo juro. Es muy rara esa perra, ni los perros la quieren, ni sus propios hermanos”, a lo que luego aclaró que “ella no es familia de nadie, porque los otros son papás de Ciro, son pareja”.

Tras escuchar los dichos de la participante de Gran Hermano las redes estallaron de furia y su mamá se vio en la obligación de salir a aclarar la situación y expresó que es de la familia como todos, que está muy bien cuidada y es ella quien la cuida, no Julieta.