Este viernes en LAM, se conocieron más detalles de la denuncia que efectuó Flor Moyano sobre una violación sexual que tuvo lugar dentro de El Hotel de los Famosos 2. Ahora bien, se reveló que Pampita decidió no conctactarse con ella, como sí lo había hecho el Chino Leunis.

De esta manera, hace varias semanas se conocía que un caso de violación iba a explotar pero nadie tenía las certezas. Una vez que se conoció, la víctima se descargó mediante las redes sociales para manifestar su repudio: “Es un momento sumamente delicado y difícil para mi, donde estoy trabajando en hacerme fuerte para recuperar mi vida y dejar en manos de la justicia los hechos denunciados de los cuales fui víctima”.

Desde que salió a la luz el escándalo de abuso sexual en el programa de El Trece, el público se preguntó qué era lo que estaba por suceder a continuación y cómo lo tomaría la producción. En relación con esto, se conoció que uno de los colaboradores del reality le había alcanzado un preservativo en plena violación y hasta el momento no colaboraron con la justicia con el material grabado de aquella noche.

Además, el conductor le manifestó su apoyo mediante su cuenta de Twitter. “Estoy al tanto de lo expresado por Flor Moyano. Estamos desde el minuto cero acompañando la situación. Incluso ahora mismo. Por respeto y pedido expreso de Flor es todo lo que voy a decir. Jamás avalaría ningún tipo de comportamiento indebido en un programa del que soy parte”, había dicho. No obstante, Pampita no emitió opinión.

Pampita no le escribió a Flor Moyano tras la denuncia por violación

“Le pregunté a flor si le escribió Pampita, como ya que le escribió el Chino (Leunis), hasta Marcos Gorban le escribió ya que la adora desde la época de Combate, que no tiene nada que ver y al toque le escribió y me dijo que no, solo el Chino Leunis”, expresó Estefi Berardi, amiga de Flor Moyano.