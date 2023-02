Durante este viernes en el debate de Gran Hermano en el que participan varios exintegrantes que pasaron por años anteriores, se vivieron climas tensos en base a varias cuestiones. Una de ellas fue la importancia que tiene haber vivido el juego desde adentro para entenderlo mejor y esto se lo dejó en claro Cristian U a Juariu.

Desde hace un tiempo atrás, Victoria Braier se convirtió en una de las figuras que más rumores desmintió en base a su gran análisis a través de varias plataformas. En relación con esto, utiliza varias técnias para encontrar rastros que concuerden entre sí y descubrir un escándalo.

Por ejemplo, hace una semana, el ojo de la panelista de Gran Hermano fue esencial para encontrar un detalle en un collar de Wanda Nara que pudo ser evidencia de la supuesta aventura. De esta manera, se fue colocando como una descubridoras de polémicas.

Ahora bien, se encarga de ver los mensajes que le mandan a los eliminados y junto a Diego Poggi es una de las caras de los streams producidos por Telefé para visualizar las reacciones en vivo.

Juariu no se achicó ante Cristian U en Gran Hermano

“Le estoy explicando, porque no entiende por qué estoy sentada en esta silla”, espetó la influencer tucumana que se ganó su participación en los realities más importantes de la TV desde MasterChef hasta Gran Hermano. Enseguida, Cristian U le expuso su posición: “Yo lo que te digo, los que estuvimos adentro lo vemos disinto a los que estuvieron afuera…el que lo vivió sabe cómo es”.

En ese instante, Robertito Funes se le acercó para consultarle cuál era el problema y ella soltó: “No me voy a comer la chicana de Cristian U”, de una manera en la que ninguneó a Urrizaga, a lo que contestó contundentemente: “No me puedo comer la chicana de alguien que revisa redes sociales”.