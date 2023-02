Charlotte Caniggia abrió un espacio de conversación con sus seguidores en sus redes sociales y una de las preguntas hizo que la mujer abrirá su corazón acerca de la relación que tiene con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

Sus padres se separaron en medio de un escándalo, donde ella lo acusó de abuso sexual, lesiones agravdas y abiorto sin consentimiento. Escándalo que hasta el día de hoy continúa, mientras esto pasaba los hijos quedaron en un segundo plano y Charlotte sintió que su actitud no fue la mejor. “Hoy estoy con muchas ganas de contarles sobre mí así que pregunten”, escribió la ex participante del “Hotel de los Famosos 2″ abriendo el espacio de diálogo.

“¿Te llevas bien con tus papás?”, fue la pregunta que le hizo una persona, del millón y medio que la sigue. La respuesta que recibió fue con pura honestidad y la más larga de todas. Con una foto del cielo Charlotte se sinceró acerca de la relación que tiene con sus progenitores.

“No, no tengo ningún tipo de relación con ninguno de los dos”, comienza la respuesta de la influencer para luego agregar las razones: “Cuando se separaron me dieron la espalda, ambos. Solo me hablan para buscarme pelea o me hablan mal”, reveló la ex participante de Masterchef celebrity.

“Así que no habló con ninguno de los dos. Ya no me importa pero si lo pase muy mal y estuve muy triste con esta situación”, cerró la joven acerca del tema. Esta no es la primera vez que ella habla acerca de la relación con su padre.

Charlotte Caniggia habló de la mala relación que tiene que Claudio Paul Caniggia en PH

En el programa de Andy Kusnetzoff la influencer contó cómo están las cosas con su padre: “Ahora mismo no habló mucho con mi papá. Algunas veces: “Hola, papá, ¿cómo andas?”, contó la mujer para agregar: “No lo veo, pero bueno. Yo qué sé, hay familias que a veces pasan por algunas cosas, ¿viste?”.

“¿No te dan ganas de verlo?”, quiso saber el periodista. “Sí, pero él, nada. No me habla, así que… Uno como hijo no puede tampoco. ‘Che, papá’. Le mandás 80 mensajes y ya está, tu papá no te contesta, listo. ¿Qué vas a hacer?”, respondió ella visiblemente angustiada para cerrar: “A veces, los papás meten también a los hijos. No sé, no tengo hijos, pero supongo que a veces sucede así”.