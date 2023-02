Este viernes se vivió un debate acalorado en Gran Hermano en el que Agustín Guardis estuvo en el eje de la tormenta como siempre al hablar de todo su juego desarrollado hasta el momento. Ahora bien, Ximena Capristo no se lo bancó y le puso más picante aún a la noche con un contundente comentario.

Desde que Gran Hermano comenzó, el oriundo de City Bell se autodefinió como un jugador pensante que todo lo que hace está planeado de antemano. Además, afirmó haberse visto cada ciclo hasta el momento para analizar qué convirtió a los ganadores en grandes estrategas.

De este modo, la dinámica demostrada no cae bien ante los panelistas ya que cada vez que le plantean un error o algo negativo, él encuentra otro aspecto positivo por el cual afirma de que ya lo tenía planificado, así como sus famosas fases.

“Agus, sos bastante arrogante. Dentro de unos meses, cuando todo esto pase y la gente te siga reconociendo en la calle, eso es lo que vos tenés que llevarte, la humildad no la arrogancia que hoy tenés y te creés que sabés todo”, le lanzó Ximena Capristo sin piedad.

El fuerte cruce entre Ximena Capristo y Agustín en Gran Hermano

Además, la exintegrante GH 2001, le advirtió acerca de lo único que va a quedar en la memoria sobre él: “Supuestamente creés que sos un recordado en Gran Hermano. La recordada va a ser Coti porque fue una gran jugadora, va a ser Thiago porque la luchó a full y van a ser otros. A vos te van a recordar por haber gritado ‘Marcos’”.

En contraposición, Frodo se defendió: “A mí me van a recordar por todas las cosas que hice dentro de la casa. Si me atacan, respondo”. Aunque la vedette de 46 años siguió con sus palitos: “Deliró, digamos las cosas como son. Para mí, es un delirante y se cree algo que no existe. Dijo que este Gran Hermano es ‘chato’, ¿cómo va a decir eso de sus compañeros?”.