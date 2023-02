La familia de Marco Antonio Solis ha quedado en el centro de los debates mediáticos internacionales tras la celebración de la boda entre Marc Anthony y Nadia Ferreira, considerado como uno de los eventos más emblemáticos del año.

Según lo que trascendió en la última semana, el público en general coincidió que tanto la esposa como las hijas del reconocido artista mexicano no estuvieron a la altura de las circunstancias, sobre todo por la envergadura de la fiesta.

Una de las más atacadas fue la esposa de El Buki, Cristy Solís, quien es fuente de inspiración para muchas mujeres a lo largo del mundo, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el cuidado personal y espiritual. Ella fue cuestionada por su look, que en algunos casos fue catalogado como vulgar por su escote.

Sin embargo, la pareja del cantante no fue la única que recibió cuestionamientos, ya que sus hijas también quedaron en el blanco de las críticas. Tanto Alison como Marla Solís tuvieron que aceptar los reproches de la gente, que no aceptó los looks en esta ocasión.

Algunos de los comentarios estuvieron subidos de tono, en tanto que otros apuntaron directamente a los vestidos seleccionados por las mujeres. “Se van vestidas como para un carnaval. Linda Salma… Para el resto mis condolencias”, reza el texto de un internauta. Otro hizo referencia a los recursos y puntualizó: “tanto dinero de todas y tan mal gusto para vestir”.

Más allá de las críticas, que para muchos fueron con justa razón, ninguna de las tres hizo mención a ello y en contrapartida publicaron sus looks y disfrutaron de un evento único y de amplio alcance internacional junto a Marco Antonio Solís.