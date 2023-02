Como toda pareja normal siempre existen los celos, tal es el caso de la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, que tiene celos desenfrenados hacía el duque de Sussex cuando aparece una que otra exnovia en su vida.

Desde el Palacio de Buckingham aseguran que la ex actriz tiene conflictos con las mujeres que fueron novias en el pasado del príncipe Harry y hasta Meghan le prohibió tener cualquier tipo de contacto con las mujeres que intentan charlar con el duque de Sussex.

Pero el príncipe Harry es una persona que deja muy en claro cuando se trata de sus exnovias, ya que a él no le importa en lo las mínimo tener algún contacto con esas mujeres, pero al parecer Meghan no está muy satisfecha con eso, directamente ella no quiere ni que sean amigos.

El pasado es pisado, y es lo que sostiene la esposa de Harry, por lo tanto Meghan pone un límite cuando alguna exnovia de su esposo intenta tener algún tipo de contacto o querer saludar al príncipe, la ex actriz no deja que se les acerquen, informa Voces Críticas.

Desde el entorno que rodea a los duques de Sussex aseguran que Meghan Markle es muy celosa y el príncipe Harry intenta siempre y de forma constante asegurarme que jamás ha mirado a otra mujer que no sea ella.