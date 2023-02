Es sabido que Kate Middleton cumple con una estricta rutina alimentaria para poder cuidar su salud, debido a la vida que lleva cumpliendo con los compromisos con la corona. Pero, también es una persona, como cualquier otra, que tiene sus momentos de recreación.

La princesa de Gales mantiene una figura espléndida, siendo consumidora activa de frutas y verduras crudas, además de tener que controlar la cantidad de las porciones que ingiere. También realiza actividad física que le permita complementar esta dieta.

A pesar de todo Kate sostiene sus momentos de recreación y no deja de lado una preferencia muy particular, según informa Voces Críticas, como tomar “vino blanco”. Esto lo hace cuando va hacia el “pub local” y aprovecha para cumplir con su rito, dejando de lado la agenda real.

La esposa del príncipe Guillermo no elige una bebida que sea común para el resto y este sofisticado vino se trata de un “Bourdeos Oculus 2012”, que tiene un particular costo de 126 dólares de botella y es un modelo que no se puede conseguir en cualquier parte.