Betty la fea, la popular novela colombiana que se ganó el corazón de muchos y que actualmente sigue sumando seguidores, es tendencia hoy cuando se hizo viral un video de Jungkook, el miembro más joven de la banda coreana BTS, comiendo pollo frito y de fondo en su televisor se podía apreciar que estaba viendo la afamada telenovela.

Rápidamente en Twitter y otras plataformas, el video sumó comentarios y likes. Sus fanáticos de Latinoamérica también hicieron saber su agrado al conocerse que el querido cantante veía Betty la fea. Se sumaron opiniones, principalmente, por sus reacciones al ver el televisor, se le puede captar riendo y realmente disfrutando del programa.

Aunque el video sigue siendo tendencia en todas las redes sociales, uno de sus fanáticos notó e hizo saber a todos que el video estaba editado y que realmente el cantante no estaba viendo la telenovela, pero esto no detuvo a sus seguidores a continuar compartiendo y disfrutando del video, que, a pesar de no ser real, a muchos les resultó bastante gracioso.

El fanático de BTS pudo darse cuenta de la edición y alteración del video cuando hizo saber que el cantante no domina el idioma español e hizo evidente que este no era real. Los seguidores, específicamente de Colombia, con la emoción de ver a Jungkook consumir la novela más querida por el país siguieron disfrutando del mismo sin darle importancia a su veracidad. Informa Voces Críticas.

El conjunto de seguidores de la banda se hace llamar ARMY y es una de las comunidades más grandes y fuertes, no solo del pop coreano, sino de todo el mundo. BTS debutó el 13 de junio del 2013 bajo la compañía Big Hit Music y aunque a lo largo de los años han tenido cambios y modificaciones, actualmente se compone por siete integrantes que coescriben y coproducen las canciones y shows que muestran por el mundo.

Se considera que es de las bandas pioneras en traer a América el género musical conocido como Kpop que hace referencia al pop surcoreano y fue este muy bien recibido, principalmente por adolescentes, a pesar de las diferencias culturales y la barrera del idioma. Al día de hoy continúan en las primeras posiciones de los listados de más escuchados y rompen récords cada vez que estrenan un nuevo hit.