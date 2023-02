Luego de haber denunciado en la Justicia a Juan Martino por abuso sexual con acceso carnal ocurrida en las grabaciones de El Hotel de los Famosos 2 (El Trece), Flor Moyano se expresó para agradecer las diversas muestras de solidaridad y empatía que recibió en las últimas horas.

“Escribo para agradecerles a cada uno de ustedes por las enormes muestras de afecto, empatía y cariño que me están mandando en este momento”, expresó con letras blancas sobre un fondo negro impresas en una Instagram Story.

“Es un momento sumamente delicado y difícil para mi, donde estoy trabajando en hacerme fuerte para recuperar mi vida y dejar en manos de la Justicia los hechos denunciados de los cuales fui víctima”, cerró Flor en el escrito.

En la publicación siguiente de su cuenta de Instagram, compartió una publicación de su abogado Roberto Castillo. “Para ayudar a una víctima primero hay que entenderla. Nunca juzgarla”, comienza diciendo el letrado en su carta.

“Hay que aprender a guardar silencio ante el desconocimiento y ser respetuoso al proceso espiritual de reconstrucción”, prosiguió. “Por mi parte voy a trabajar con absoluta vehemencia profesional para hacer honor a la confianza que Flor Moyano depositó en mi y en los enormes profesionales que intervienen en este proceso.

“Una vez más, la sociedad y los medios tienen la oportunidad de dar una muestra de empatía para con las personas víctimas de abuso”, enfatizó el representante legal de la influencer. Y cerró con un mensaje críptico pero reflexionando sobre la industria televisiva: “Y marcarle a los televidentes de que para el abuso y la violencia no existe un doble standard que se activa en función de los intereses ecónomicos del mercado”.

La denuncia de Flor Moyano fue presentada por el abogado Roberto Castillo, representante legal de la modelo. “Presento de manera formal la denuncia penal por la comisión del delito de abuso sexual reiterado con acceso carnal contra el señor Juan Manuel Martino. Por resultar víctima de los hechos a investigar en un contexto de violencia de género”, se lee en el documento.

Flor Moyano contó el infierno que vivió con Juan Martino en “El Hotel de los Famosos”

Moyano relató que su estadía en el programa no fue para nada grata por culpa de Juan Martino, que la acosaba cuando la encontraba sola. “Un día en el que ingresé al baño a lavarme los dientes, el denunciado, de manera intempestiva, se metió detrás de mí vulnerando mi intimidad para besarme, tocarme y demás. En dichas ocasiones se quitaba el micrófono para que no se escuche. Y constantemente intentaba bajarme la ropa, lo que me ponía en un lugar de vulnerabilidad e indefensión total. Una vez que sucedían estos hechos, él seguía como si nada maltratándome, insultándome, humillándome y nada pasaba”, lanzó con angustia.

El hermano de la reconocida panelista Majo Martino repitió su conducta en otras oportunidades. “Una noche me llevó al campo, lejos de las cámaras, manifestándome que quería tener relaciones sexuales, a lo que me negué. En otra ocasión cuando me bañaba, también se metió al baño para intentar tener relaciones, situación que logré repeler”, añadió la víctima.

En Socios del espectáculo (eltrece), Virginia Gallardo comentó que pudo conversar un rato con Flor Moyano, quien le reconoció que estaba completamente devastada por la situación. “Está bajo terapia, tratando de superarlo. Ella también está enojada con sus excompañeros de El Hotel de los Famosos porque se mostraron compinches con él”, explicó la panelista, mientras que Mariana Brey añadió que el episodio ocurrió hace dos meses, durante las grabaciones, y que por su repudiable comportamiento la producción decidió expulsarlo del reality.