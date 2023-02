Invitados a La noche de los ex, el debate sobre Gran Hermano 2022 que conduce Robertito Funes Ugarte por la pantalla de Telefe, Agustín Guardis y Thiago Medina tuvieron un fuerte enfrentamiento.

ADVERTISEMENT

Y es que, desde que salió de la casa más famosa del país, el joven oriundo de González Catán se burló del mote de “estratega” que se había auto impuesto el participante apodado Frodo por el público. Pero también se mostró molesto con el acercamiento que éste había tenido con Daniela Celis, su novia en el reality, después de que él quedara eliminado.

Así las cosas, cuando este viernes finalmente lo tuvo frente suyo en el estudio donde analizaron lo sucedido durante las últimas horas en el certamen, Thiago no dudó en calificar a Agustín de “milanesa”. “¿Y eso qué quiere decir?”, le preguntó el conductor. “Que es un salame”, respondió Medina fiel a su estilo. Y, apuntando directamente a Guardis señaló: “Si yo estoy al lado tuyo no te voy a querer comer la guacha”.

Tratando de mostrarse centrado, Agustín comentó: “Es una lástima porque yo de él tengo una buena consideración”. Y se defendió de la acusación de haber intentado seducir a Daniela. “Nada que ver, yo me burlaba porque se vengaba de vos. Deberías estar enojado con ella, que es la que te sacó de la casa”, dijo. Y agregó: “Estábamos jugando los dos, porque cada uno sabía lo que dijimos”.

Lo cierto es que, con el correr de los minutos, el clima se iba poniendo cada vez más tenso en el piso. “Yo no tengo nada contra vos. Siempre estuve con vos ¿Quién era el que se quedaba con vos hasta la madrugada haciéndote un licuadito, escuchándote y reflexionando?”, le señaló entonces Agustín a Thiago, ya perdiendo la calma. Y detalló: “Un día, vos viniste y me dijiste: ‘Che, yo necesito aprender a leer mejor, de corrido, porque en las pruebas del líder lo necesito…”. Y yo agarré dos paquetes de harina y estuvimos leyendo… ¿Quién fue el gil que cuando te estabas por ir, y yo lo sabía porque había estado afuera, le fue a hablar a Maxi para que te salvara?”.

“Nadie fue”, contestó entonces Thiago, dejando en claro que si hubiera sido así no estaría eliminado. Y Agustín se se terminó de sacar por completo. “¡Yo fui! Y me comí una advertencia de Gran Hermano. Me llamaron al confesionario porque vos te ibas y yo, más allá de que lo quiero un montón a Marcos y quiero que lo gane, sé que a vos el premio te sirve un montón, hermano. Y te lo dije la primera semana: ‘Ojalá llegues a la final y lo ganes’. Pero vos lo desperdiciaste”, contó ya casi a los gritos.

Y continuó: “Vos te dejaste llevar por una mina que cuando salió, te sacó el cuero y, encima, cuando volvió te sacó, porque fue ella. Yo nunca te falté el respeto”. Lo cierto es que, cuando Robertito le preguntó a Thiago qué le había parecido Agustín, éste contestó: “Un boludo”. “¡Pará, no me parece que me faltes el respeto así!”, se indignó Guardis. “Hasta acá llegué, la falta de respeto guardátela”, le respondió Medina, quien en todo momento se mantuvo en su eje.

Gran Hermano 2022: los participantes nominados de esta semana

El miércoles por la noche, se realizó una nueva gala de nominación en la casa de Gran Hermano (Telefe). Los participantes emitieron en vivo sus votos, en medio de una agitada convivencia atravesada por la eliminación de Agustín Guardis, motivo por el cual varios tuvieron que cambiar de estrategias. La placa quedó conformada por cinco integrantes y uno de ellos será salvado por Camila Lattanzio, que cuenta con ese beneficio por ser la líder de la semana.

Como en cada ocasión, desde que se incorporó al programa en noviembre del 2022, Ariel Ansaldo (con 8 votos) está nuevamente en placa y, por primera vez, se encuentra junto a Walter Santiago, conocido como Alfa (4), con quien mantiene un fuerte distanciamiento. Nacho (6), Marcos (3) y Julieta (3), tres de los más queridos por el exterior, completan la lista de nominados.

Ahora, el público deberá elegir a uno de los cinco jugadores para que abandone el reality, pero este jueves se conoció la placa final, y la joven de Ituzaingó salvó a Alfa.