Poco se conoce de la vida de Kate Middleton antes de casarse con el príncipe Williams, especialmente de su niñez. Pero eso quedó atrás, ya que publicó una foto de cuando era niña.

A raíz de una campaña que lleva a cabo, la princesa de Gales publicó una foto de cuando era bebé acompañada de su padre. Todo fue por una hermosa acción en donde habla de la importancia de criarse en familia durante los primeros años de la niñez ya que marcará el rumbo de su vida y su personalidad.

La campaña se denomina “Shaping Us”, bajo el lema: “Las caras son el mejor juguete de un bebé” y para dar el puntapié inicial, publicó esa especial foto. La imagen fue realizada por su madre Carole Middleton, y en ella se ve como Kate Middleton toca la cara de su papá. Informa Voces Críticas.

