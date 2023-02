Kate Middleton y el príncipe Guillermo no estarían pasando un buen momento en su pareja. Un comentario de la princesa de Gales llamó la atención y comenzaron los rumores. Pero eso no es todo, también volvió a aprecer en escena una ex amiga de Kate que habría sido señalada como la amante del hijo mayor de Carlos III.

Kate dijo que el 14 de febrero, día de San Valentín, no recibirá flores de parte de su marido. Eso hizo pensar que no están en un muy buen momento y de manera inmediata se relacionó la crisis con Rose Hanbury. Es la ex amiga de Kate que fue señalada hace unos años como la amante de Guillermo cuando fueron fotografiados en una actitud sospechosa.

Rose, era muy amiga de Kate Middleton pero en 2019 fue mencionada como la supuesta amante de Guillermo. Una foto de él tocandole la espalda hizo enfurecer a la princesa de Gales y desde ese momento cortó todo tipo de relación con ella. La tercera en discordia es integrante de la nobleza británica y ex modelo. Por su posición en la comunidad inglesa siempre ha estado relacionada a la familia real.

Desde el momento que Rose Hanbury apareció como tercera en discordia, la esposa de Guillermo cortó todo tipo de relaciones con ella. Incluso se supo que hasta ordenó que se prohibiera su asistencia a los eventos de la realeza donde ella estuviera para que de esa manera no tener que cruzarla nunca más. Informa Voces Críticas.

Si bien la princesa de Gales en los últimos tiempos ha tenido una nutriva actividad pública, con participación en diferentes actos de la realeza, ha evitado hablar de su relación con el heredero de la corona. De todas maneras, muchos consideran que la relación de pareja entre ellos no está en el mejor momento.

Incluso la polémica frase sobre el 14 de febrero hizo que se empezara a especular que la pareja no estaría pasando un buen momento. Pero eso no es todo, también resurgieron los recuerdos de una supuesta infidelidad del Guillermo que ha resonado muy fuerte en la pareja.