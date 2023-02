La reina Letizia ha impuesto en la familia real una dieta basada en los alimentos saludables pero su esposo, Felipe VI, tiene preferencias por otros. A la hora de comer suelen tener ciertas discusiones ya que el monarca no puede resistirse a ciertos platillos que están prohibidos en el Palacio.

Muchos dijeron que el rey Felipe no es muy exigente con las comidas pero hay algo a lo que no puede resistirse: los embutidos y frituras. Eso hace estallar de furia a Letizia que directamente prohibió los dentro del Palacio. Incluso, cada vez que el rey los pide se generan discusiones.

Esos alimentos a lo que el rey no puede resistirse están terminantemente prohibidos en la dieta diaria de la reina Letizia. Es que ella nunca va a consumir embutidos, frituras así como tampoco bebidas azucaradas. Es que ella ha inculcado en el palacio que las comidas deben ser elaboradas a base de frutas y verduras. Informa Voces Críticas.

Lejos de las preferencias del Felipe VI, la reina de España opta por los productos orgánicos, los frutos secos y las legumbres que son la base de los alimentos de la familia real. Es que siempre se supo que Letizia es una obsesionada por la alimentación saludable y toda la familia debe seguir sus lineamientos.

Felipe acepta y respeta la dieta impuesta por su esposa pero no está dispuesto a dejar de consumir las frituras y embutidos. Incluso muchos han sido testigos de que cuando asiste a un evento y hay papas fritas, no puede resistirse y los come sin culpa ante la mirada de desaprobación de Letizia.

Muchos coincidieron que el rey Felipe es de buen comer, además come con gusto los alimentos que se preparan en el Palacio pero no está dispuesto a dejar sus alimentos preferidos. Mientras, Letizia explota de la furia porque no puede controlar los caprichos de su esposo.