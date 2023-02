En toda cena de la realeza española, la comida es la protagonista que literalmente está siempre en boca de todos y la cena servida en un comedor de lujo del palacio para el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y a su esposa, Jawaher bint Hamad Suhaim Al thani, no fue la excepción y fue el rey Felipe VI y Letizia quienes se hicieron cargo de eso. Informa Voces Críticas



Tras la gira del emir por España, la realeza no podía dejar pasar la ocasión y es por esto que fue recibido en el palacio para un banquete en un comedor de lujo. Lo que Letizia no siempre tuvo claro fue la elección de la comida a servirse, y es que por costumbres religiosas los platos no podían contener ningún tipo de bebida alcohólica.

Para esta ardua tarea, la reina eligió al chef Ramón Freixa quien, gracias a sus profundos conocimientos culinarios y sus dos bien merecidas estrellas Michelin, descartó enseguida la carne y el licor de los platos que iba a servir a tan especiales comensales. Empezó sirviendo espárragos blancos y verdes con tartar de vrentesca seguido de mero con arroz meloso.

En la noche fue el postre el que se llevó el protagonismo de la noche, era el plato que Letizia había planeado previamente y con mucho cuidado. Optó por ofrecer una mezcla de cerezas, queso fresco y pimienta de Sichuan, una especia muy popular en China. El postre original lleva un licor especial que Letizia, junto al chef, decidieron no utilizar, salvando así cualquier posibilidad de disgusto del emir de Qatar.

Para preparar el postre se necesita de: 600 gramos de cereza, 250 gramos de queso fresco, 100 gramos de azúcar blanca, una cucharada de jarabe de almendras, 75 gramos de azúcar glas y pimienta de Sichuan. Tras sacar de la lista de ingredientes el licor, decidieron servir el plato con un vaso de agua y otro de zumo como complemento.

Aunque la planificación de dicha cena fue sumamente específica, la reina estuvo a la altura de lo esperado por los invitados, fue del disfrute de todos y la noche se desarrolló sin ningún problema mayor. El postre fue alabado durante la cena, lo que demostró que para la reina y el chef Freixa no hay desafío muy difícil de cumplir.