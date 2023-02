El 6 de mayo se llevará a cabo la coronación del rey Carlos y la reina consorte. Allí se producirá un cambio en la monarquía luego de 70 años. Antes de ello, el rey realizó muchos cambios en los protocolos, excepto la hora de la comida.

En el documental “Serving the Royals: Inside the Firm”, un ex mayordomo de la reina Isabel II indicó que el Jefe de Estado jamás almuerza. Inicia el día con el desayuno y luego pasa directamente hasta la noche.

Con esta costumbre reduce su ingesta de calorías diarias y le impide subir de peso fácilmente. A la que no le gusta lidiar con estos hábitos es a su esposa Camilla, quién muchas veces no soporta esta acción.

La revista Gastrolab mencionó otras reglas que los comensales deben seguir como conocer el correcto uso de las servilletas, asegurar vestirse correctamente, no empezar y terminar de comer antes que el rey Carlos III. Tampoco, no deben utilizar el celular, ni otros dispositivos electrónicos durante la cena.

Cuando el padre de William y Harry termina de comer, lo indica con los cubiertos poniéndolos en el centro del plato. Desde ese momento los comensales tienen prohibido comer por más que se hayan quedado con hambre, informa Voces Críticas.

Otra regla muy importante que rige es que los platos que se sirven, tienen alimentos fáciles de comer. Se realiza de esta forma para evitar que las personas tengan trabajo al comer y no haya fotos en esos momentos incómodos.