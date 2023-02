Días atrás se conoció la noticia de que Clara Chía Martí había sido internada de urgencia en un hospital de Barcelona debido a un ataque de ansiedad. Según había trascendido, el mismo se desató debido a que no soportó el acoso y las burlas que provenían del escándalo con la canción de Shakira.

Sin embargo, desde medios de comunicación españoles aseguran que este no habría sido el verdadero motivo por el que la novia de Gerard Piqué terminó internada en un hospital, sino que fue porque descubrió una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista.

Un reconocido periodista español indicó en sus redes sociales que tendría las pruebas que confirman el engaño del ex defensor del Barcelona a la joven de 23 años. Y sostuvo que desde el entorno de Piqué le pidieron que no revelara la información.

El paparazzi no le hizo caso a los pedidos y comunicó igual que tiene en su poder pruebas que le preocupan gravemente al ex futbolista y que ha generado una gran crisis entre la pareja, pero que están haciendo todo lo posible para que no salga a la luz. Informa Voces Críticas.

En ese sentido, Jordi Martí, el periodista con el que Gerard Piqué tuvo un fuerte cruce, expresó que en breve lo contará. Y expresó: “El karma Clarita”, haciendo referencia al engaño del ex defensor del FC Barcelona a Shakira con Clara Chía Martí, y que ahora eso le estaría volviendo.

De confirmarse esta información sería un gran escándalo, ya que no solo la polémica por la infidelidad a la cantante continúa hasta el día de hoy, sino que ahora estaría engañando a la mujer con la que le fue infiel a Shakira.