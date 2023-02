Victoria Beckham es una de las celebridades más influyentes dentro del mundo de la moda. Sin mencionar que su matrimonio con el ex futbolista, David Beckham, es de los más sólidos y queridos por el público. Pero, a pesar de esto, una decisión de Victoria puso en duda su amor por el deportista.

No es la primera vez que suenan fuerte los rumores de separación entre la diseñadora de modas y el deportista inglés. En esta oportunidad, Victoria tomó la determinación de “borrarse el tatuaje con las iniciales de su esposo” y despertó todas las alarmas.

Ante esta situación, la prensa buscó inmediatamente la palabra de los protagonistas. La esposa de David Beckham, cansada de las contínuas especulaciones sobre su matrimonio, dio a conocer los motivos por los que eliminió de su piel ese tatuaje tan particular. Informa Voces Críticas

La ex “Spice Girls” explicó que dicho tatuaje lo llevaba “hace mucho tiempo” y que no era para nada “delicado”, incluso manifestó que las iniciales eran una molestia dado que “sangraban un poco” y eso no las hacía lucir bonitas. Así qué simplemente decidió borrarlas.

A su vez, Victoria Beckham agregó que “no significa más que eso”, en referencia a que su decisión no tuvo nada que ver con los rumores de separación con su esposo, a quién conoció hace más de dos décadas y con quién tiene cuatro hijos.