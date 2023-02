Wanda Nara es conocida por los increíbles looks que comparte en su cuenta de Instagram, ahora se encuentra de viaje en Turquía, donde se reencontró con Mauro Icardi. Desde Estambul la empresaria compartió unas postales y un detalle se llevó todas las miradas: se trataba de una cartera.

Se trata de una cartera Louis Vuitton, que forma parte de una colección especial de una conocida artista japonesa. Se trata de una cartea de color negra llena de puntos, irregulares, de multiples colores, los puntos que están pintados son la firma característica de esta artista.

La misma tiene un valor de $6.300 libras esterlinas que si se las pasa a pesos da un total de $1.422.625 pesos argentinos, dinero con el que se podría comprar un motón de cosas en la Argentina.

Por supuesto que en las redes sociales no pasó desapercibido el diseño de la cartera, los comentarios no tardaron en llegar y le dieron con todo lo que tenían. “Si, ya vimos que tenes la nueva Louis Vuitton. No exageras un poco mostrando todo?”, “Se ve bien la cartera de marca?”, “Qué grande Maurito te regaló la Louis Vuitton …espero no sigas haciendo vivos con cara de inocente diciendo que estás soltera”, “Una carterita te hace olvídate de los cuernos que te metió y mete? Desbloqueó a cande lecce para escribirle nuevamente adelante tuyo”, “LA CARTERAAA QUE SE VEA LA CARTERAAAAA”, son los comentarios que hacen referencia a la cartera y a quién se la regaló.

Pero otros seguidores atacaron directamente el estilo que tiene, es decir, esos puntos irregulares: “Las bendiciones te agarraron la cartera con las temperas”, “Yo creí que la cartera la había pintado una de sus niñas, pero al leer los comentarios me di cuenta que no” , son solo algunos de los comentarios.