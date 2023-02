Luego de la feróz pelea que protagonizaron Alfa y Romina días atrás, la fiel amistad que tenían ambos quedó totalmente quebrada y pareciera no tener un retorno en lo inmediato, sobre todo por la última replesalía de Walter, en donde destrozó a la cocinera y la acusó de ser “la jefa” de las mujeres en Gran Hermano.

En una charla con Camila, y mientras se desarrollaba la cena de los nominados, Alfa le hizo una contundente apreciación a su compinche que va de la mano con un comentario que ella hizo, y que desató una catarata de polémicas en contra de Romina.

Walter no quiere saber más nada con Romina.

Todo inició cuando Camila le comentó a Alfa una situación en la que Lucila, con quien tiene una pésima relación, había tenido un intercambio con la exdiputada en contra de ella: “Yo ya sé lo que me querés decir. A mi no me lo dijo Romi, me lo dijo La Tora, por eso”, inició.

En ese momento, Alfa encontró el momento justo para sacar algo que tenía guardado hace un tiempo y estalló contra su compañera: “Va más en profundidad. Lo mandó a decir Romina. Hay un escalafón acá, la jefa es Romina”, sentenció Walter, que no cree en una reconciliación con la participanete.

Alfa no tolera más a Romina y se lo confesó a Camila.

Fue entonces que el mayor de la casa más famosa del país sacó a la luz una teoría que tiene, en la según él la hermanita tiene el control del grupo: “La jefa de la cocina y hay que dejar todo adentro de la bacha porque ‘Romina pide’. Ya estoy harto”, concluyó.

De esta manera, quedó totalmente expreso que el momento que atraviesan Alfa y Romina es de extrema tensión, por lo que al menos por ahora pareciera imposible que el vínculo tenga una reconstrucción y la casa de Gran Hermano arde ante la pelea de dos pesos pesados del reality.