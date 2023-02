Alina Moine desde sus vacaciones en Punta del Este, se animó mostrar una vieja publicidad y sus seguidores enloquecieron al verla. La conductora recordó un trabajo que realizó con una marca de gaseosa en la que se mostró súper sexy, en el clip se la puede ver a Moine paseando por la playa con una micro-bikini y dejando a la vista su cuerpo fit.

La publicidad en su momento causó furor, y la joven al recordarla volvió a general las mismas sensaciones, recibiendo miles de comentarios destacando su bellaza y su lomazo: “Que mujer por favor”,”Muy diosaaaaaaa”, “Noooo que recuerdo, me había olvidado de esta publicidad”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

El video fue toda una sensación en su momento y ahora la diosa volvió a generar el mismo terremoto recibiendo cientos de elogios por parte de sus seguidores que quedaron fascinados con su belleza y lomazo.

Alina Moine eligió las playas de Punta del Este para vacacionar y vivir unos días a puro relax,

La periodista al igual que Zaira Nara, Isabel Macedo, Cami Homs, entre tantas modelos más, eligió las playas de Punta para vacacionar y vivir unos días a puro relax y disfrute. Allí volvió a deslumbrar con su cuerpo, sus look súper veraniegos en última tendencia desde la orilla del mar y con el atardecer de fondo.

No es la primera vez que Alina Moine deslumbra con su belleza, durante su viaje en Doha, destino que visitó para trabajar durante el Mundial Qatar 2022, pero que de todas formas pudo darse sus gustos, en su última noche la disfrutó a full en Qatar, aprovechando la ocasión para mostrar su explosivo look. La ex de Marcelo Gallardo apostó por un enterito corto de lúrex dorado, color muy elegido en temporada de fiestas y dejó su corpiño a la vista.

Alina Moine lució un enterito dorado para disfrutar su última noche en Qatar.

La publicación se llenó de likes, algunos de ellos fueron: “Siempre tan hermosa”, “Qué belleza”, “Gracias por ser tan linda”, “No podés tener esa sonrisa”.