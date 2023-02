La modelo Barby Franco vive uno de los mejores momentos de su vida con la llegada de su ansiada hija Sarah con quien recientemente dio una entrevista aunque todas las miradas se posaron en sus zapatillas.

La exazafata de Guido Kaczka dio un móvil para LAM en donde resaltó su lujoso calzada que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Barby Franco llevaba puestas unas zapatillas modelo Wheel Re-Nylon de la marca Prada que cuestan 1040 euros, algo así como $358.800. Al look lo completó con un vestido corto negro.

Las zapatillas de Barby Franco.

En detalle, las zapatillas de color negro son de lona y suela de goma, llevan el estampado de la marca en la lengüeta y además tienen un mini bolsito removible. En la descripción que hay en la página oficial del producto se detalla que está creado con más del 50 % del material orgánico o reciclado.

Después de la repercusión que generó el calzado, fue la propia pareja de Barby Franco la que aclaró a través de su cuenta de Instagram los detalles del mismo: “Muchos me preguntan por mis zapas, son de Prada”.

ADVERTISEMENT

Barby Franco contó como son los días con su hija

En la entrevista que le brindó a LAM, la modelo contó divertida: “Es divina. Se porta rebien. Es una santa. Es una genia, pero la parte B nunca me la explicaron. Me dijeron que esto era lo mejor del mundo y ‘vas a ser súper feliz’. La parte B nadie me la explicó”.

Y agregó: “El tema de los cólicos yo no tenía ni idea, lo descubrí con ella. No dormir nunca más en tu vida, levantarme todos los días a las siete y media de la mañana o a las ocho. No estaba en mis planes”.

Por último, entre risas, Barby Franco dijo: “Lo escuché, pero no le di bola. Se cag… cada dos horas, darle la teta cada una hora y media. ¡Esa parte nadie me la explicó!”.