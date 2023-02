La exempleada de Shakira, Cristina Cárdenas, trabajó para la cantante como coordinadora en algunos de sus videos musicales. Lo cual le da argumentos para poder expresar sus inconformidades e incomodidades de trabajar junto a la cantautora, poniendo en tela de juicio sus buenas maneras en el trato a su personal.

En una entrevista de hace un tiempo, Cárdenas reveló que Shakira es de esas jefas malas y mandonas, además agregó otros calificativos bastante categóricos. Al parecer nadie quiere trabajar con ella debido a los continuos maltratos que generalmente dedica a su staff.

Según la ex trabajadora, Shakira odia que la miren a los ojos, no permite que le hagan fotos, no puedes hablarle directamente; es decir está prohibido acercarse a ella. Durante la grabación de los videos si alguna persona destaca más que ella la saca del plató señalándola con el dedo. Informa Exempleada de Shakira la expone sin miedo como una jefa “terrible” y “envidiosa”.

Nadie quiere trabajar con ella, por sus supuestos aires de diva y además su nivel de exigencia exagerada hace que el equipo de rodaje se desespere, porque cuando esto sucede se retrasa en demasía la culminación de las grabaciones ocasionando bajas en los empleados que no desean regresar a ser blanco de sus imposiciones.

La exesposa de Piqué nunca ha salido a desmentir estos alegatos, algo extraño en la cantante, ya que siempre está dispuesta a permitir entrevistas y hablar sin restricciones de su vida profesional o privada. En el mundo del espectáculo es como en la guerra, todo está permitido. Informa Voces Críticas.

Con toda esta información sacada al ojo público quizás surjan otro empleados o exempleados a decir su parte del asunto. La noticia ya es viral y los fanáticos de la cantante aguardan al desarrollo de la polémica ya que, en los debates en redes sociales, muchos se muestran del lado de Shakira y temen por que su reputación se marque por esta declaración.