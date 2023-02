Definitivamente Gran Hermano es uno de los programas más vistos y elegidos por muchos, desde que comenzó cada vez nuevas cosas van saliendo a la luz sobre los diversos personajes que conforman la casa y distintos personajes queridos terminan abandonando el reality.

Lo cierto es que este domingo se conocerá al próximo participante que dejará la casa, los nominados son, Ariel, Marcos, Nacho y Julieta. Camila fue quien ganó la prueba semanal por lo que decidió salvar a Alfa de quedar a placa.

Aquellos que siguen el reality sabrán que Alfa es uno de los personajes claves en todo esto, ya que con sus comentarios, actitudes, genera repercusión y que se hable de él. Ahora todo indicaría que el eliminado sería el nuevo participante de la casa, pero eso es algo que aún no se sabe.

Hay varios que quieran que permanezca en el programa ya que es el único que se anima a desafiar a Walter.

Otro personaje de la casa que se animaba a ir en contra de él, era Juan Reverdito quien hace unos días rompió el silencio en su cuenta de Instagram, y se mostró muy enojado con la producción de Gran Hermano.

Juan posó sin nada de ropa, mostró de más y los fans de Gran Hermano enloquecieron: “De profesión fantasma”

Lo cierto es que hace ya unas semanas que no se lo ve en las galas del programa conducido por Santiago del Moro, ya que la producción decidió darle lugar a otras figuras de la casa más famosa del país que también fueron eliminados por el voto del público.

Lejos de tomarlo de buena forma, se mostró muy enojado en las redes tras lo sucedido luego de que un usuario le consultara el motivo por el cuál ya no lo ve en la tele:

ADVERTISEMENT

“Porque no me invitan, jaja. Tan simple como eso”, comenzó explicando el ex participante de Gran Hermano. “Así estamos. Hay gente que garpa más que otra o tienen sus preferidos, tan simple como eso. Estoy muy tranquilo”, explicó ante la idea de que aparece Agustín y él no.

Alfa se olvidó de sus principios, robó a dos manos y estalló la grieta en Gran Hermano: “Se las comieron ellas”

Hace unas horas se filtró un video de Alfa robando junto a Nacho unas galletitas. Lo cierto es que se encontró junto a su compañero en el cuarto y él le reclamó: “No nos choreamos nada de las compras”.

Acto seguido, se llevaron un paquete de galletitas que escondieron en el cajón de la casa de Gran Hermano. De todas maneras, lo que más llamó la atención es que Alfa siempre es quien dice que no hay que robar la comida y se enoja de las actitudes de sus compañeros cuando hacen algo similar.