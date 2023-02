Uno de los nietos más polémicos que tiene el Rey emerito es Felipe Juan Froilán, quien para nada es un ejemplo de discreción, mucho menos de un integrante de la realeza española.

La prensa acumula fotografía indeseables de las salidas que hace Froilán, que a él parece poco y nada importarle como se viste y luce ante los ojos de los demás, al joven le preocupa más salir a juntarse en discotecas de Madrid que cuidar su imagen institucional.

Las palabras de Froilán tras el incidente en Marbella

El primo de la princesa Leonor es el cuarto en la línea de sucesión al trono, Froilán tuvo un mar de episodios que para nada sin agradables y dejan mal parados a los miembros de la corno española, hubo una vez que tuvo un actitud muy deplorable con una reportera, la periodista solo había su trabajo pero al sobrino de Felipe VI no le importó.

El joven de 24 años no se preocupa por lo más mínimos en cuestión de apariencia, ya que se lo vio vestir con cada look, que ante los ojos de las personas que respetan a la corona española, no son dignos de usar, al parecer Froilán no le importa su apariencia, solo quiere divertirse como lo hacen los demás, informa Voces Críticas.

Froilán tiene un álbum para sentarse a ver todos los episodios desagradables que protagonizó en estos años, últimamente se lo ve cuando y bebiendo con amigos fuera de las grandes discotecas que tiene España, es por ello que Letizia quiere que sus hijas Leonor y Sofía se mantengan los más lejos que puedan de su polémico primo, para cuidar la imagen que deja muy mal a la corona real española.