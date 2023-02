El ex de Shakira, Gerard Piqué, ya formalizó su romance con la joven de 23, Clara Chía Martí, quien causó la dramática separación y la protagonista de la infidelidad del ex futbolista de Barcelona hacia la cantante colombiana.

Ahora el padre de Milán y Sasha ya no esconde su amor hacia Clara y hasta subió una fotografía a su perfil de instagram pero no borró las que tiene con Shakira, al parecer le gusta causar confusión a sus seguidores.

Pero ahora se dio a conocer la decisión que tomó Piqué con Clara, y es que el ex futbolista le prohibió a la joven compartir momentos con Milán y Sasha, hijos de Shakira y Piqué, por lo que hubo una tensa conversación entre la pareja para llevar la situación a lo más tranquilo posible.

Pues ante los ojos de los hijos de Shakira, la novia de su padre es solo una amiga, trataron de convencer a los niños de esa forma para no dañar su salud mental, ya que son pequeños para tratar de entender el dramático momento que viven la cantante colombiana y Piqué.

Pero Sasha, el pequeño de 8 años ya había demostrado gestos de disgustos hacía Clara Chía Martí, el hijo de Piqué ya anticipó que al parecer no le agrada la presencia de la joven, por lo que el ex futbolista ya determinó no compartir momentos con sus hijos mientras está con la joven de 23 años para evitar más problemas, informa Voces Críticas.