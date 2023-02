El príncipe Harry junto a su amada esposa, Meghan Markle, decidieron hacer sus vidas lejos del Reino Unido y toda la familia real británica, y tuvieron a sus hijos Archie y Lilibet en Estados Unidos lejos de toda la prensa británica.

Pero llamó la atención la dramática decisión que el duque de Sussex tomó junto a la ex actriz, y esto preocupa a la familia real, ya que hay fuertes rumores de abandonar Estados Unidos con rumbo nuevamente al Reino Unido, y al parecer quieren ver si se instalarán en el Palacio de Buckingham o no. La realeza británica entraría nuevamente en tensión ante la presencia de los Duques de Sussex.

Hay que recordar que cuando el príncipe Harry presentó como novia a Meghan Markle, la misma hacia recibido fuerte rechazo por parte de los integrantes de la corona real británica, ya que la exactriz recibió comentarios despectivos sobre la ascendencia afroamericana que tiene la duquesa de Sussex.

Al parecer los duques de Sussex no la estarían pasando bien en California, Estados Unidos, y volverían al Reino Unido, pero no queda claro el porqué de todo, se sospecha que vendrán con motivos de la coronación de Carlos III y van a quedarse a vivir, algo que no estarían muy de acuerdo en la familia real británica, informa Voces Críticas.

Este desprecio hacia Harry y Meghan se debe a que el príncipe había publicado su libro de memorias, Spare , y que desató un mar de polémicas y puso en inestabilidad la institución británica, sin contar que los lazos con sus familiares no son los mejores, de hecho han empeorado por los dichos de Harry en su autobiografía.