Ariel Ansaldo volvió a protagonizar un polémico momento en Gran Hermano tras confesarle a sus compañeros que utilizó la máquina de afeitar para depilarse los genitales. Lo peor, llegó momentos después: Marcos se dio cuenta que usó el mismo elemento para cortarse el pelo.

“Yo no tengo la (depilación) definitiva como ustedes. Yo soy de los ’90, es a mano”, comentó Ariel frente a las mujeres que se encontraban reunidas con Marcos y Nacho. Tras la confesión, sus compañeros no aguantaron y buscaron confirmar la teoría.

“Pero, ¿de dónde te sacaste?, ¿De acá abajo?“, le preguntaron. “De ahí, del pubis. Claro, todos nos emprolijamos ahí. Aparte liberás unos centímetros, es más estético“, aseguró sin dudarlo.

La respuesta generó risas entre los compañeros, excepto Marcos quien había utilizado el mismo elemento para retocarse el cabello. “Yo estaba soplando la maquinita, así“, agregó el salteño en alusión al momento en que limpiaba los restos del bello púbico del elemento.

“¿Vos sentías olor medio raro no?”, preguntó Lucila ‘La Tora’ entre risas. Ariel, que observó toda la situación, buscó justificar su acción y cerró: “Chicas, yo qué me voy a imaginar. Estaba en el tacho de basura, no se lo puse en la cama, o en la mesa de luz”.





