Transitando uno de los momentos más desfavorables de su vida, la Infanta Elena, está distanciada con su familia y en discordia con sus propios hijos. Se encuentra sola y en las pocas apariciones públicas que viene teniendo se la ve con un ánimo decaído, como en el momento que acompañó a su hijo mayor Froilán a Abu Dabi, para el encuentro con su abuelo Juan Carlos I, exiliado allí en medio de los escándalos que envuelven a la corona española.

Sus descendientes Froilán y Victoria Federica, son fruto de su matrimonio con Jaime de Maricharlar, con el que se divorció. Quizás el destino habría sido distinto si se hubiera casado con la persona que la hizo tan feliz y de la que estaba muy enamorada.

El pasado se hace presente a partir de la publicación del libro ‘De Cayetana a Cayetano’ de Cayetano Martínez de Irujo, que relata la historia que tuvo con la hermana de Felipe VI, y que pensando en las idas y vueltas que pasaron en su vida, lleva a imaginar otro desenlace.

Como informa Voces Críticas, el jinete fue presionado por su entorno a sostener el noviazgo y luego a casarse con la hija de Juan Carlos I y Sofía, a quien define como “una gran persona” y afirma que mantiene una relación de amistad.

En una entrevista, el quinto hijo de la Duquesa de Alba confesó que “era muy seductor para todo el mundo” y por ello, dijo: “Tuve la fuerza de decir: ‘Esto no es lo mío’. No es lo que yo buscaba, dentro de mi confusión interna había cosas que no tenía claras”, dando a entender que la pareja con la Infanta Elena, no fue lo que él esperaba.