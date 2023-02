No cabe duda alguna que Graciela Alfano es una de las divas más grandes del espectáculo argentino. No importa qué haga la exvedette, lo cierto es que sus fanáticos no se lo piensan dos veces a la hora de seguirla de manera incondicional.

Con una gran trayectoria ante las cámaras, Graciela Alfano ha logrado convertirse en una de las figuras más icónicas. Incluso, se la considera como una de las figuras que siempre están al frente de las tendencias en cuanto a maquillaje y moda.

En ese sentido, la reconocida artista dejó a todos sin palabras al lucirse con un look veraniego que dejó asentado que no hay edad para disfrutar y vestir lo que uno quiera. Y es que, a sus 70 años, la rubia posó con una microbikini amarillo con el que se metió a disfrutar de del atardecer de Punta del Este.

“Los extrañaba. Comparto este atardecer divino”, escribió junto al posteo que llegó a más de 9 mil ‘me gusta’ y una gran cantidad de comentarios por parte de sus fieles seguidores.

More Beltrán lució una microbikini turquesa desde el borde de la pileta

Lejos de los estadios de fútbol y estudios de televisión, la conocida periodista de deportes decidió tomarse un respiro para disfrutar del clima veraniego. Y, como no podía ser de otra forma, se tomó el trabajo de compartir el momento con sus fieles seguidores.

A través de una historia de Instagram, More Beltrán posó con una microbikini de color turquesa y negra al borde de la pileta. En cuestión de minutos, su cuenta se llenó de halagos que no pararon por mucho tiempo.

“Linda”, “Cada día más hermosa”, “Sos campeona del mundo”, “Sonreí siempre”, fueron algunas de las interacciones que la periodista tuvo tras compartir su look veraniego en las redes sociales.