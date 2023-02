Con toda la polémica que ha venido con la infidelidad de Gerard Piqué, y la nueva canción de Shakira que ataca tanto al futbolista, como a su nueva novia, Clara Chía Martí, y a su ex suegra, Montserrat Bernabéu, la euforia de los fanáticos y medios de comunicación social han mantenido sus ojos puestos en ellos.

De hecho, una de las principales paradas para los paparazzi, es la casa de Shakira, quien vive justamente al lado de sus exsuegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, quienes están viviendo de segunda mano la presencia diaria de los mismos, añadiéndole también la de sus fanáticos que pernotan en el sitio y cantan su música hasta altas horas de la noche.

Además, en los últimos días se han celebrado distintos cumpleaños, como los de sus hijos, Sasha y Milán, y hasta el de la misma colombiana, lo que ha provocado una entrada y salida masiva de personas, además de música alta, mariachis, y fuegos artificiales informa Voces Críticas.

De este modo, los ex suegros de Shakira, cansados de todo este alboroto, están planeando mudarse a otro sitio para que no la afecten en su vida diaria, sin embargo, aun Montserrat Bernabéu y Joan Piqué están analizando si vale o no la pena mudarse, ya que la colombiana se irá a Miami con sus hijos en un aproximado de 4 meses.

Cabe destacar que la colombiana está actualmente en Barranquilla únicamente por la salud medica de su padre, quien ‘‘tendría bastantes complicaciones para un viaje tan largo’’ afirmaron periodistas, y, por lo tanto, de producirse el viaje tendría que ser en un avión acompañado de su equipo médico.