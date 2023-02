Las diferencias entre Ariel y Alfa quedaron completamente estabelcidas desde el día uno que se cruzaron en Gran Hermano y su mala convencia hizo que el aire se corte solo en más de una oportunidad, pero en el intento de hacer una especie de “pases”, ambos volvieron a tener un fuerte intercambio.

Al día siguiente de la fiesta de los brillos que el Big le propuso a los hermanitos, la pileta apareció llena de glitter y enfureció a Walter que, como cada mañana se dispuso a limpiar la superficie del agua, volvió a tener un cruce con el parrillero de la casa.

Una nueva polémica se adueñó de la escena entre Ariel y Alfa.

Mientras Ariel le pasaba un trapo a la parrilla, Alfa agarró la paleta de la psicina y comenzó a sacar los brillos que había en el agua que tanto le gusta mantener, y lanzó un furioso comentario: “Está purpurina de mierda que se pusieron las chicas ayer, está lleno”, inició, sin saber que el de Berazategui le encontraría su punto más débil.

En ese momento, Ariel Ansaldo agarró el enojo de Alfa a su favor y comenzó a tirarle un comentario atrás de otro que lo enfurecería aún más: “¿Qué pasó? Yo también me puse, está buenísima”, dijo. “Es un asco”, respondió Walter, para dejar bien clara su postura.

ADVERTISEMENT

A Alfa le dio asco la purpurina y Ariel le dijo que le encantaba.

“Ahora cuando salga de acá me voy a poner todo el tiempo para ir a bailar. Me gustan esas cosas”, sentenció Ariel, que para ese punto ya tenía a Alfa hirviendo de furia: “¿Vos me estás jodiendo? Yo jamás me pondría eso”, agregó el mayor de la casa, sin poder entender la acción de su rival.

Por último una tremenda anécdota de Ariel, dejó sin palabras a Alfa, al confesar que le gustaba tener relaciones sexuales con mujeres que tengan el cuerpo repleto de purpurina: “Yo me volvía loco lleno de brillitos”, cerró para terminar de enardecer a su compañero en Gran Hermano.