Calendario escolar en Tucumán: hay cambios en el cronograma

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, brindó detalles en LV12, de cómo la cartera que conduce se prepara para el ciclo lectivo 2023.

Mantenimiento de las escuelas

En este sentido, el ministro dijo que “ha habido una inversión muy importante en reparación edilicia. En este mes nos dedicamos a repararlas para el comienzo de clases en toda la provincia”.

Esto comprende “sanitarios, instalación eléctrica, desmalezamiento y cuestiones hídricas. El año pasado dijimos que esto iba a ser una cuestión permanente, una política de Estado porque son 1500 edificios que hay que mantener permanentemente”.

Una hora más de clase

El ministro resaltó que “este año se va a comenzar desde cero con la escuela primaria con 5 horas. No solo ha sido sumar una hora sino que ha cambiado la forma de enseñar con los talleres. Vamos a seguir profundizando con políticas públicas consensuadas, lo que nos permitió ser la primera en el país en hacerlo”.

Seguro Escolar

En marzo de 2022, el gobernador, Osvaldo Jaldo, anunció que el pago del seguro escolar estará a cargo del gobierno provincial, en el caso de aquellos estudiantes que no puedan abonarlo. Mediante el decreto N° 645/5 (MEd) desde 11 de marzo de 2022 se establece que el trámite se realiza simplemente con la inscripción del estudiante. “El gobierno se hace cargo del pago del seguro escolar para que los niños y niñas vayan a la escuela y estén todas las condiciones garantizadas. Las familias que se queden tranquilas porque cuando los chicos lleguen a la escuela estarán asegurados”.

Por el tema de la cooperadora, dijo que “hay que apoyarlas, pero un niño o niña no puede no estar en la escuela porque no pagó la cooperadora”.

Paritarias

En febrero van a comenzar las negociaciones con los gremios y Lichtmajer sostuvo que “se busca iniciar el año con un buen acuerdo, se trabaja con Economía, la ministra Carolina Vargas Aignasse y el gobernador que busca consolidar la paz social para pagar los salarios en tiempo y forma. Marzo va a ser una instancia para eso y confío en la buena voluntad de las partes”, cerró.

