El Cadillal: la obra ya tiene una empresa adjudicada

En cuanto a las obras en el Dique Celestino Gelsi dijo: “Ya tenemos una empresa adjudicada. La expectativa que tenemos es comenzar lo antes posible. Entre el 15 y el 20 de febrero. Es una muy buena noticia para los tucumanos”.

El presidente de la Legislatura aseveró que el cuerpo está a disposición en febrero para lo que necesite el Ejecutivo provincial: “en la cámara estamos atentos a los requerimientos”.

En cuanto a la visita presidencial, manifestó: “Esta tarde estaría llegando el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, que confirmó la presencia del presidente mañana. No tenemos confirmados los horarios. Al medio día habrá un almuerzo con dirigentes de la provincia. Visitará la Termoeléctrica de Los Nogales y terminaría su visita con un acto en la misma localidad”.

A su vez, sobre el clima político a nivel provincial, sostuvo: “Faltan 90 días para las elecciones. Obviamente se irá calentando el ambiente político” e hizo hincapié en que “lo que nosotros tenemos claro es que quienes tenemos la obligación de llevar a cabo una gestión en la Provincia como en la Legislatura es seguir trabajando para el bien de la provincia. Y, desde la Legislatura, dar las leyes que hagan falta para el normal funcionamiento de la Provincia”.

Además, con respecto al plano económico manifestó: “El problema inflacionario no es de ahora. Se profundizó no solo en la Argentina sino en el mundo. Con este esquema seguramente el Gobierno tendrá el criterio de que las paritarias se acerquen lo más posible a lo que se pierde con la inflación. Nosotros tenemos claro que se tiene que dar lo que se pueda para no tener problemas con los pagos salariales. Poder dar lo más que se pueda para que la gente no pierda el poder adquisitivo”.