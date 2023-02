El jueves pasado se conoció la noticia de que Flor Moyano había denunciado penalmente a Juan Martino por abuso sexual con acceso carnal mientras ambos participaban de El Hotel de los Famosos 2. Desde entonces, todas las miradas se han centrado en lo que sucede entre ambos participantes del reality.

En ese sentido la influencer se mostró agradecida por el apoyo en este difícil momento y realizó dos descargos a través de sus Instagram Stories. Sin embargo, este domingo publicó un tercer mensaje donde expresó cierta preocupación.

“Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza”, comienza diciendo el reflexivo descargo de Moyano. Y continuó: “Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y mi alma”.

Asimismo, Flor Moyano confesó sentirse juzgada por la situación que atraviesa y que “cada día es una nueva batalla”. “Sólo una persona que haya estado en mi lugar podrá entender lo que estoy diciendo”, finaliza. A continuación, el mensaje completo.

El demoledor mensaje de Flor Moyano tras la denuncia por violación contra Juan Martino en el Hotel de los Famosos 2. Foto: Instagram

La polémica defensa de Juan Martino contra la acusación de Flor Moyano en El Hotel de los Famosos 2

Juan Martino habló sobre los primeros rumores de lo que había sucedido con Flor Moyano en El Hotel de los Famosos 2 antes de conocerse la denuncia penal de la participante. “Tuve una relación con ella y obviamente no hubo ningún problema de otra índole, habría que ver qué pasa, qué dice ella”, expresó en un móvil de Intrusos (América).

Y aseguró: “Estoy bien, mirando lo que pasa” y contó que no se había comunicado con abogados porque no encontraba la razón para hacerlo. A su vez, manifestó sobre Flor Moyano: “Yo estaba en una relación con ella, punto. Eso es todo y se ve”.