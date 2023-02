Es de público conocimiento que los reyes Felipe y Letizia de España están en una visita oficial. Los mismos se encuentran de gira por Angola hasta el próximo miércoles, por lo tanto, la reina emérita Sofía está al frente de las obligaciones de la corona.

A partir de esto, se filtraron fotos donde se los ve en el aeropuerto de Bajaras siendo despedidos con los honores correspondientes. Como consecuencia del viento que acompaña la jornada, las banderas flameaban con mucha fuerza, además del cabello de la monarca.

Pero, lejos de ser un momento agradable, Letizia tuvo que pasar por una situación que no la dejó muy bien parada. Como informa Voces Críticas, se encontraba con un abrigo negro largo, pantalones ajustados del mismo tono con unos zapatos de tacón sencillos.

En ese mismo momento, se vió envuelta al realizar un descolocado gesto durante la emisión del himno español, que los fotógrafos captaron. Se trató de una secuencia de diversas muecas, y poca seriedad junto con ojos cerrados, a causa del sol que le impactaba en la cara.

Efectivamente, lo que Letizia necesitaba eran sus lentes de sol para afrontar el momento. Cabe decir que en las ceremonias de esa índole, no se se suelen usar o no se permiten. Lo cierto, es que la reina no dejó una buena imagen frente a sus pares.