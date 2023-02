DEPORTES (Redacción Voces Críticas) Lionel Messi sorprendió a más de uno en la última Copa del Mundo. Allí, volvió a demostrar que sigue siendo el mejor jugador del planeta en más de una década.

En medio de la emoción por la consagración de la Selección Argentina en el 2022, Christian Atsu lo elogió diciendo que el rosarino es la octava maravilla del mundo. Sin embargo, este hombre casi no la cuenta debido a que en Turquía sucedió un fuerte terremoto que hizo perder la vida a miles de ciudadanos.

The 8th wonder of the world #messi pic.twitter.com/KYbEe1eADg

— Christian Atsu (@ChristianAtsu20) December 18, 2022