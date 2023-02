Gerard Piqué y Clara Chía aparecieron en público luego de que la joven tuviera que ser internada por haber sufrido una crisis de ansiedad. En esta oportunidad, fueron captados caminando de la mano en las calles de Barcelona y fueron interceptados por la prensa. Ellos se mostraron esquivos y respondieron las preguntas con evasivas. Una nueva provocación para Shakira.

En el peor momento de Shakira, con su papá enfermo, aparecieron Piqué y su novia caminando y tomados de la mano. El reportero le pregunta sobre el episodio de ansiedad que habría sufrido Clara. Ambos se rieron y fue Piqué quien preguntó si realmente tuvo ansiedad. Volvió a insitir ¿Ansiedad?. Cabe destacar que en un principio se decía que ese cuadro fue producto del estrés que habría sufrido Clara después de la Music Sessions #53.

Gerard Piqué y Clara Chía, juntos de la mano y entre risas, responden por primera vez a preguntas de la prensa, también a las informaciones que apuntaban a un posible ataque de ansiedad de la pareja del futbolista https://t.co/hbxflO8Y5f — Europa Press (@europapress) February 6, 2023

Gerard y Clara nunca detuvieron su marcha ni tampoco se soltaron de las manos. El reportero de Europa Press insistió con el diálogo y le consultó si el 7 de febrero es el cumpleaños de Clara. El ex futbolista una vez más en tono irónico repregruntó: “¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué dices?” y de manera categórica dijo que: No, no es mañana. Informa Voces Críticas.

El periodista siguió preguntanto a la pareja y les realizó una pregunta sobre la cantante colombiana. Al respecto les consultó si es verdad que los padres del ex jugador del Barcelona están cansados de las fiestas de Shakira. Piqué sólo guardó silencio y la que tomó la palabra fue Clara Chía. Ella sin dar una respuesta concreta, una vez más respondió con otra pregunta: “Oye, ¿es normal?”.

De esta manera, evitaron explayarse o dar una postura firme sobre los polémicos temas que están en sobre la mesa. La salud de Clara, la polémica canción de Shakira así como también la reacción de los padres del ex jugador de fútbol sobre los ataques de la cantante colombiana que los mencionó sin piedad en la canción.

Después de ese encuentro con la prensa, Gerard Piqué y Clara Chía se alejaron, cruzaron la calle e ingresaron a un edificio. En ningún momento se soltaron las manos. Con esta imagen y otra que se filtaron en los últimos días, la pareja se muestra consolidada y unida, a pesar de los rumores de crisis.