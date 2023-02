Los monarcas, el rey Felipe VI y la reina Letizia han llegado a Angola para comenzar una visita de Estado, la primera en ese país. En el aeropuerto de Luanda a las 20:00 horas arribaba la pareja donde fueron recibidos con honores por el ministro de Exteriores, Téte António. Sorprendió el atuendo que lució la reina, ya que horas antes en Madrid lucía un look más abrigador. Esto se debió al cambio de temperatura, mientras en Madrid no superan los 10 grados, en Angola, por el contrario, la calidez llegó a los 30 grados.

Al salir de España, la reina subió al avión con un abrigo negro y ha bajado en Luanda con un traje de dos piezas color rosa pálido. Este consta de una blusa de seda con escote en V y mangas en pico, muy parecida a la exhibida en febrero de 2021 pero de color azul marino, y una falda de igual material y color. Complementa su prenda con un bolso de cuero a juego y unos zapatos con plataforma. Los zapatos los tenía reservados en su armario desde 2015 y el pequeño bolso lo tiene también en otros dos colores: fucsia y blanco. Informa Voces Críticas.

La joyería seleccionada para este evento por Letizia es minimalista. Unos pendientes de oro amarillo en forma de aro, alusivos a las cañas de bambú, lo cuales llevaba al subir al avión esta mañana y un anillo de Coretano que lleva inscritas las palabras “Amore che tutto move” (el amor todo lo mueve), cita inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. En el interior de ese hermoso anillo también lleva grabado este escrito: “As long I´m existing you will be loved” (te amaré toda la vida).

El itinerario del rey Felipe y la reina Letizia se iniciará este martes con una ceremonia oficial en el memorial de Agostinho Neto, expresidente de Angola, y luego la pareja se trasladará al palacio presidencial para encontrarse con el actual jefe de Estado, Joao Lourenco y su esposa Ana Dias Lourenco, quien es economista, militante política y madre de seis hijos. Allí el presidente angolés se reunirá con el rey y la primera Dama con la reina. Las dos últimas tendrán un encuentro con mujeres líderes de la sociedad civil de Angola.

A horas del mediodía cerca de las 13:30, intercambiarán condecoraciones y degustarán un almuerzo en el palacio presidencial. En la tarde, los reyes se trasladarán a la sede del Banco Económico para inaugurar la exposición de Joan Miró, "El cántico del sol y las maravillas acrostáticas”. Por la noche, en el hotel Epic Sana, donde se hospedan, Felipe VI y Letizia tendrán la tradicional recepción a la comunidad española residente en Angola. Esta vez, a diferencia de otras ocasiones, no habrá cena de Estado.

Para el día miércoles 8 de febrero, los reyes separarán sus compromisos por la mañana. El monarca español asistirá al encuentro empresarial Angola-España “Juntos construyendo futuro”, mientras que doña Letizia se dirigirá a la Maternidad de Lucrécia Paim para iniciar la campaña “Nacer libre para brillar”, que va dirigida a temas de salud de la fundación Nganza Zenza de la primera dama. Ya juntos de nuevo y para concluir su visita, el rey Felipe VI pronunciará unas palabras en la Asamblea Nacional de Angola para luego partir de nuevo a España.